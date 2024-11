Lanazione.it - Libri in libertà: si conclude con successo il progetto promosso dal comune di Poppi

Arezo, 9 novembre 2024 –in: siconildaldi. Sirà ufficialmente il 20 novembre prossimo, nella giornata in cui si celebra il World Children's Day, ildi promozione alla letturaindaldiin collaborazione con l’Istituto comprensivo die finanziato dal Consiglio regionale della Toscana. In occasione della chiusura di questo bellissimo percorso, gli studenti dell’Istituto Comprensivo dihanno avuto il piacere di incontrare, durante il mese di novembre 2024, dei veri e propri scrittori e scoprire così cosa si cela dietro la misteriosa magia della costruzione di un racconto. Fondamentale nella redazione del programma degli incontri con l’autore, è stata l’esperta collaborazione della libreria Lina Giorgi di Ponte a, nella persona di Katia Albertoni, che ha provveduto, in accordo con le insegnanti e i programmi da loro svolti nelle diverse classi, a rendere possibile questa bella e singolare esperienza.