Ilfattoquotidiano.it - Lancia torna ai rally con la Ypsilon 4 HF, uno spettacolo!

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Qualche giorno fa, presso il Proving Ground di Stellantis a Balocco (VC),ha organizzato un media day dedicato al motorsport, per dare la possibilità alla stampa di conoscere la nuova4 HF con la quale il marchio farà il suo ritorno alle competizionistiche. Presenti anche alcuni ospiti illustri. L’occasione è stata anche gradita per mettersi (o rimettersi) al volante della nuova(stradale) che mette fine alla produzione della “vecchia” generazione dopo ben 14 anni. La nuova, che la nostra Monica aveva avuto modo già di testare durante un evento organizzato daper le colleghe del WWCOTY, da settembre viene venduta in due motorizzazioni, quella ibrida (best seller) e quella elettrica (che conta un buon 10% di vendite), con la possibilità di scegliere per entrambe tra 3 allestimenti:, LX e la top di gamma, la Cassina.