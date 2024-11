Sport.quotidiano.net - Inter-Napoli, fuori i secondi. Per Inzaghi ballottaggio Acerbi-De Vrij

Milano, 9 novembre 2024 – La settimana delle grandi partite per l’termina domani sera, domenica 9 novembre, con la sfida al, alle 20.45 al Meazza. Si incontrano la capolista della Serie A, i partenopei guidati dall'ex nerazzurro Antonio Conte, e la seconda oggi a un solo punto di distacco, reduce dal successo in Champions League contro l'Arsenal e in generale da sette vittorie nelle ultime otto partite (con un solo pareggio per 4-4 contro la Juve dopo essere stata avanti 4-2). Un soloLa formazione iniziale contro i Gunners non aveva tra i presenti giocatori cardine come, Bastoni, Dimarco, Barella, Mkhitaryan e Thuram. Di questi, l'unico sul quale pende un dubbio riguardo al suo impiego domani dal 1' è, ma solo per ragioni fisiche. Il difensore centrale èper infortunio da Roma-del 20 ottobre e non è riuscito a mettere minuti nelle gambe nemmeno per uno spezzone durante l'incontro di Champions.