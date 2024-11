Lapresse.it - Indonesia, erutta vulcano Lewotobi Laki Laki: colonne di cenere alte 10 chilometri

Ilnosi è riattivato alcuni giorni dopo l’eruzione che ha ucciso nove persone e ne ha ferite altre decine. I materiali vulcanici, tra cui rocce lava, frammenti di ghiaia ecaldi hanno raggiunto le aree circostanti creando profondi crateri e le autorità dell’isola di Flores, nella provincia di Nusa Tenggara orientale hanno esteso la zona di pericolo evacuando oltre 16mila residenti in rifugi di emergenza.L’attività delha generato la più grande colonna difinora registrata, alta 10, secondo quanto dichiarato dal Centro per lalogia e la Mitigazione dei Disastri Geologici. Quest’ultima eruzione ha danneggiato scuole e migliaia di case ed edifici ma, per il momento, non sono state segnalate vittime. Il susseguirsi delle attività vulcaniche, nel corso della settimana, ha già colpito più di 10mila persone in 14 villaggi.