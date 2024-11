Highlights e gol Lecce-Empoli 1-1 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Glie le azioni salienti di1-1, match della dodicesima giornata di. Al 33? i toscani passano in vantaggio grazie al gol di Pellegri, che lavora bene un pallone all’imbocco dell’area e lascia partire un destro rasoterra imprendibile per Falcone. Ilpareggia al 77? con un colpo di testa vincente di Pierotti su cross di Gallo. I salentini hanno colto due traverse e sfiorato ripetutamente il secondo gol in un finale convulso. Alla fine le due squadre si accontentano di un punto a testa.e gol1-1:) SportFace.