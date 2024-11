Gaeta.it - Giunta provinciale di Trento esprime contrarietà alla diga sul torrente Vanoi: sette motivi principali

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante questione ambientale sta emergendo nel dibattito pubblico in Trentino, ovvero il progetto di costruzione di unasul. Ladiha recentemente messo in evidenzaragioni fondamentali per dire “no” a questa proposta; queste motivazioni sono state articulate in un documento e condivise con diverse istituzioni, incluso il Consorzio di bonifica Brenta, la Regione Veneto e il Ministero dell’Agricoltura. Al centro delle preoccupazioni ci sono diversi aspetti critici, dsicurezza idraulica agli equilibri ecologici.Sicurezza e competenze della provinciaIl primo aspetto sollevato driguarda l’importanza di garantire la sicurezza per i cittadini e il territorio. Laproposta, infatti, implicherebbe rischi significativi, sia per quanto attiene la gestione delle acque, sia per la stabilità dei terreni circostanti.