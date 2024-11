Sport.quotidiano.net - Follonica, rialza la testa. C’è un Forte da superare

Obiettivore la. Ilstasera si rituffa in campionato per affrontare nella sua confort zone più gradita, il Capannino, ildei Marmi. Alle 20.45 va in scena di nuovo la sfida che un mese fa ha consegnato alla squadra del Golfo la Supercoppa Italiana, il primo trofeo della stagione. Ma dopo aver messo in bacheca l’ennesimo titolo, i ragazzi del Golfo sembrano aver spento la luce: sconfitta a Valdagno, triplice ko in Champions e soprattutto un ko a Grosseto che nessuno immaginava. Cinque sconfitte consecutive per una squadra che vuole arrivare in fondo a tutte le competizioni è sicuramente troppo. La squadra, giovedì alla ripresa degli allenamenti, ha avuto un chiarimento con lo staff e dirigenza e tutto, per il momento, sembra essere indirizzato verso una ripresa di verve e voglia di rimettersi in carreggiata.