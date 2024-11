Finisce in ospedale dopo essere stato scoperto a rubare in una casa

Leggi l'articolo completo su Corrieretoscano.it

PRATO –inin unauna colluttazione con il proprietario di. La Polizia ha arreun uomo di nazionalità pakistana, ritenuto responsabile del reato di rapina impropria aggravata ai danni del proprietario di un appartamento di via Pollative a Prato, che l’uomo stava tentando di svaligiare.Alla centrale operativa era arrivata una segnalazione in merito ad un tentativo di furto in un’abitazione di via Pollative, zona periferica del capoluogo, ed alla presenza di due persone ferite nelle immediate adiacenze, verosimilmente coinvolte.Tempestivamente sul posto, le Volanti hanno riscontrato la presenza di un cittadino cinese nelle vicinanze che richiamava l’attenzione nonché quella di un pakistano, disteso nel giardino dell’abitazione, che presentava evidenti segni di ferite al volto ed al capo.