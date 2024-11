Ilnapolista.it - De Zerbi dopo il ko del Marsiglia contro l’Auxerre: «Se il problema sono io, sono pronto a lasciare»

Deil ko: «Se ilio,»Ilieri sera ha perso in casa 1-3. La classifica resta ottima, al momento il club è ancora al secondo posto anche se in questa giornata potrà essere scavalcato dal Monaco e anche dal Lille. Nel post-partita l’allenatore bresciano è apparso frustrato perché in cinque partite al Velodrome è riuscito a vincere solo una volta (il Nizza). Ai microfoni ha detto: «Se ilio,».Roberto De, allenatore dell’Olympique, in conferenza ha detto:«Vengo dalla strada, non uso scorciatoie. In trasferta funzioniamo, in casa no. Non vivo per arrivare secondo, non vivo nemmeno per vincere. Voglio riuscire a dare qualcosa che vada oltre il risultato.