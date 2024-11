Oasport.it - Coco Gauff fa un favore a Jasmine Paolini: l’azzurra chiuderà l’anno con un record

ha vinto la splendida finale delle WTA Finals: primo successo in questa competizione a 20 anni per la statunitense che mette la ciliegina sulla torta sul suo bellissimo finale di stagione, per giunta battendo all’interno dello stesso torneo sia Iga Swiatek che Aryna Sabalenka, prima della rimonta da favola oggi contro Zheng Qinwen.Un risultato che a cascata ha anche ricadute sul ranking di: se Zheng avesse vinto il titolo, allora la cinese l’avrebbe spodestata al numero 4 del mondo, ma in virtù di questa sconfitta, sarà proprio la tennista di Bagni di Lucca a chiuderein questa posizione di classifica.Si tratta di qualcosa di storico per il tennis italiano: già aver raggiunto la quarta posizione mondiale era stato un risultato raggiunto dalla sola Francesca Schiavone, ma mai nessuna tennista azzurra prima diaveva conclusocosì in alto nel ranking.