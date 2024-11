Ilfattoquotidiano.it - Chiusura dei confini, trivellazioni, stop alle pale eoliche e perdono per chi ha assaltato Capitol Hill: cosa farà Donald Trump nel Day 1

Nei primi giorni di mandato, un presidente concentra alcuni atti che devono dare il senso delle priorità e della direzione del suo mandato. Mentre comincia il processo di selezione della futura squadra di governo – il tycoon è scaramantico, dicono fonti del suo entourage, non ha voluto pensare a quello che dovrà fare alla Casa Bianca, prima di essere sicuro della vittoria elettorale –pensa anche a una serie di ordini esecutivi che possano segnare la discontinuità con l’amministrazione Biden e dare quel segnale di presidenza “forte”, secondo alcuni autoritaria, che ha promesso in campagna elettorale. Gli ordini esecutivi verranno firmati già il 20 gennaio 2025, giorno dell’inaugurazione del secondo mandato di. Il suo “Day 1”. Ecco quello che, al momento, sappiamo.DITTATORE PER UN GIORNO – Un paio di mesi fa, alla domanda di un giornalista di Fox News, Sean Hannity, che gli chiedeva di promettere “di non abusare del potere, vendicandosi di qualcuno”,rispondeva: “Eccetto il Day 1”.