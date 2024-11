Gaeta.it - Castellammare: arrestato un uomo per violazione di divieto di avvicinamento alla ex moglie

Facebook WhatsAppTwitter Nei giorni precedentiGiornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, un episodio didelle norme di protezione è avvenuto adi Stabia. Undi 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, è statodai carabinieri della sezione radiomobile per non aver rispettato un ordine del tribunale che gli vietava di avvicinarsisua ex. Questo incidente segna l’urgente necessità di attenzione su tematiche relativeviolenza domestica eprotezione delle vittime.Dettagli dell’accadutoL’arresto si è verificato in un contesto preoccupante, in cui l’ha scelto di ignorare ilvigente e si è presentato a casa della ex, creando una situazione di ansia e paura. Nella serata in questione, l’ha iniziato a discutere con la donna, esigendo la restituzione di alcuni effetti personali.