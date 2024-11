Ilrestodelcarlino.it - Arrivano 1.500 atleti al Playhall

Un weekend di sfide sul tatami.a Riccione oltre 1.500e tecnici per il campionato nazionale Csen di judo. Oggi e domani si terrà alil 39esimo appuntamento nazionale con le gare per le categorie femminili e maschili provenienti da tutte le regioni d’Italia. Ci saranno i giovanissimi, salendo poi con le categorie fino ad arrivare ai master, tutti sfoggeranno le proprie cinture dai vari colori giungendo a quella nera. Sul tatami delle gare si svolgeranno oggi, dal mattino e pomeriggio, per il Grand Prix giovanile maschile e femminile nelle categorie fanciulli, ragazzi ed esordienti. Domani gareggeranno tutte le altre categorie. Gliclassificati al primo e al secondo posto nelle classi cadetti, under 23, senior e master con cintura marrone potranno conquistare l’ambita cintura nera primo Dan Csen.