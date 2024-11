Iltempo.it - “Antisemitismo ingiustificabile”. L'affondo di Bertinotti sul corteo della vergogna

Faustoprende posizione in un silenzio assordante da partesinistra. «Gli atteggiamenti die di sopraffazione non si giustificano minimamente», le parole dell'ex presidenteCamera commentando con l'Adnkronos gli episodi delpro Pal di Milano, con l'esposizione di foto di Yahya Sinwar, leader di Hamas ucciso da Israele, e applausi rivolti ai cosiddetti «ragazzi di Amsterdam», autori di un attacco contro i tifosi israeliani nella città olandese. «Non è che siccome c'è questa tragedia immane dell'aggressione di Netanyahu a Gaza e altrove, a seguito dell'attentato terroristico del 7 ottobre, perciò allora si può giustificare l': queste spirali sono sempre devastanti, due colpe non fanno una ragione», evidenzia l'ex segretario di Rifondazione comunista che aggiunge: «Non basta neanche condannare, bisogna lavorare a bonificare questa società dalla violenza che oggi è una cosa che soverchia anche il contrasto politico e sociale: è come se si fosse autonomizzata, ma va contrastata».