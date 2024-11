Gaeta.it - Aggressione a una capotreno sulla Milano-Mortara: colpito da un passeggero fuggito dopo l’incidente

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter I fatti accaduti durante la serata di ierilineahanno suscitato preoccupazione e indignazione. Un episodio di violenza ha coinvolto unadi 48 anni, aggredita mentre svolgeva il proprio dovere. La situazione è rapidamente degenerata in un episodio di violenza, evidenziando le problematiche di sicurezza che possono emergere anche in un contesto di trasporto pubblico.L’intervento dellae la reazione delIl drammatico evento ha avuto luogo poco prima dell’arrivo del treno alla stazione di. La, responsabile della sicurezza e del comfort dei passeggeri, ha notato un giovane, descritto come di origini nordafricane, intento a fumare all’interno del convoglio. Di fronte alla violazione del divieto di fumo, stabilito per garantire il benessere di tutti i viaggiatori, la donna ha deciso di intervenire.