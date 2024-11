Ilgiorno.it - A teater la poesia enigmatica de l’Antonia Pozzi

e Fabio Wolf A l’era nassuda chì a Milan in del 1912, fioeula de on famos avvocat e de ona contessa, la sua vitta l’è stada ona meteora che l’ha illuminaa per on moment el ciel de la Lombardia. Parlomm de, incoeu famosa poetessa e fotografa, ma ai sò dì quasi scognussuda. La comincia a scriv de tosetta e la studia al Manzoni, indove la se innamora del sò professor de greco, ma el papà el voeur no e l’amor infelis la ispirerà in la scrittura. La se laurea in del ’35 cont el gran professor de Estetica Antonio Banfi. La scriv poesie, diari, lettere e la coltiva la fotografia, ghe pias la bicicletta e camminà in montagna, soratutt là vesin a Pasturo, indove gh’è la villa. In la soa breve vitta l’ha mai pubblicaa nient, forsi el papi anca stavolta el voreva no. Solament dopo la soa mort, a 26 ann, in del ‘38, in d’ona nott de nev in del praa dinanz a l’Abbazia de Ciaravall, vegnen foeura i sò scritt e allora anca el Montale el resta abbagliaa di sò paroll.