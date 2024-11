361magazine.com - X Factor 2024: cosa è successo nel terzo live

Come è andata la puntataIldi Xha regalato al pubblico una serata ricca di colpi di scena, caratterizzata dal tema “brani dance” che ha animato l’XArena.La gara, trasmessa su Sky Uno e prodotta da Fremantle, ha visto esibizioni energiche e diverse sorprese. Per la prima volta in questa stagione, i giudici — Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi — hanno attivato il Tilt per decidere l’eliminazione, con la giovane artista EL MA della squadra di Jake La Furia che ha dovuto abbandonare la competizione. La puntata è stata presentata da una scintillante Giorgia, mentre il palco ha accolto anche SARAFINE, vincitrice della scorsa edizione, che ha proposto un medley dance di grandi successi, e il cantante Tananai, ospite della serata con il suo singolo “Booster”.