Ilgiorno.it - Treno fuori dai binari. Convoglio deragliato blocca la stazione. Linea sospesa per ore

Le prime notizie ieri parlavano - testualmente - di "circolazione ferroviariadalle 5.18 tra Sondrio e Tirano per un inconveniente sulla". Un inconveniente, proprio così. Poco dopo un’autoambulanza si è portata sul piazzale dellaFerroviaria del capoluogo per soccorrere un uomo di 34 anni, poi trasportato in ospedale in codice verde, dunque non grave. Motivo dell’uscita: un laconico "incidente ferrovia". Soltanto con il passare di minuti, mentre i primi pendolari cominciavano a fare i conti con l’ennesimo inizio di giornata all’insegna di ritardi e conseguenti disagi, si sono scoperti i dettagli: l’uomo soccorso era il macchinista di un, ancora senza passeggeri a bordo, che èa bassa velocità nelladel capoluogo. Ilera in manovra verso ilo 2, da cui avrebbe effettuato servizio commerciale, e per cause in corso di accertamento è stato indirizzato su uno tronco.