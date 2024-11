Quotidiano.net - Torino di Asahara. La lampada stilosa dalla doppia anima

. È il nome della nuovada lettura del designer giapponese Shigeakiper Stilnovo, disponibile da ottobre 2024. Stile, eleganza e versatilità sono le caratteristiche della nuovada lettura. Due le anime che abitano l’oggetto in alluminio di Stilnovo, il Giappone e la città dida cui prende anche il nome. "La base tecnica – racconta– parte dal Giappone, con l’obiettivo di creare un oggetto funzionale e adattabile a diversi contesti. L’ispirazione estetica risiede invece nel centro di, in particolare in Piazza Vittorio Veneto. Qui si concentrano strade ortogonali tra loro, dalle linee semplici e dalle decorazioni austere, e che culminano oltre il Po, nello stile adrianeo della Gran Madre, razionale nel suo equilibrio tra simmetrie ed asimmetrie".