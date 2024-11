Metropolitanmagazine.it - Tommaso Franchi deriso al Gran Hermano, è bufera

Ilha invitatoFranchi in Spagna pensando che la vicinanza con Maica Benedicto avrebbe smosso qualcosa. L’idraulico toscano però ha rifilato un due di picche alla bella spagnola, che è scoppiata in lacrime ed ha accusato il gieffino di essere un cucaracho travestito da bravo ragazzo.Il conduttore Jorge Javier Vázquez ha aperto la puntata delparlando proprio del palo cheFranchi ha dato alla Benedicto: “Lui ha buttato tutto nel fango, lui non la voleva! Dramma. Dopo parleremo con Maica e anche con lui e scopriremo tutto. Sapremo come mai lui è passato dall’essere un principe a un cucaracho“. Subito dopo sul maxi schermo è apparso un fotomontaggio diin versione principe azzurro che poi si è trasformato in uno scarafaggio: “Eccolo qui, il principe italiano che si è trasformato in un cucaracho“.