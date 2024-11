Sky WiFi con TV e sport in promozione a 3990€ scade tra due giorni

.com - Sky WiFi con TV e sport in promozione a 39,90€ scade tra due giorni

Leggi l'articolo completo su .com

Skycon Sky TV e pacchettoè ora ina 39,90€ al mese per 18 mesi, offrendo un risparmio significativo sul costo consueto. Si tratta di un’offerta speciale, ma connza imminente, per chi cerca connessione ultraveloce e intrattenimento completo Offerta Skye TVSky con, TV e Netflix: l’offerta a 37,80€tra 2Sky, TV e: sbrigati ad attivarla!Mancano solo dueallanza delladi Sky per il pacchetto completo di, intrattenimento TV eper la visione delle partite di Serie A.La promo prevede zero costi di attivazione e un prezzo super scontato per i primi 18 mesi con un notevole risparmio sul canone mensile che dai consueti 81,80€ passa a soli 39,90€ al mese.L’offerta di Sky include:Sky: connessione in fibra ultraveloce;Sky TV: accesso a serie, film e documentari;Sky: copertura esclusiva di calcio, motori evari.