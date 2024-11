Scuola docente scavalcata dall’algoritmo per le supplenze | ora verrà risarcita

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Milano, 8 novembre 2024- Non ci sono dubbi su quanto accaduto pochi giorni fa in Lombardia: la sentenza, emessa il primo ottobre, dal Tribunale di Milano assegna un’altra vittoria, schiacciante, a UilRua Lombardia, schierata in difesa di unadella classe di concorso A028, illegittimamente.“ Quanto accaduto ai danni della professoressa di matematica – spiega il Segretario generale UilRua Lombardia Abele Parente – dimostra, ancora una volta i limiti della procedura di assegnazione delleaffidate all’Algoritmo che se non gestito correttamente crea disparità nel merito”.Ma facciamo un passo indietro e capiamo esattamente cosa è accaduto:Un’insegnante di Matematica e Scienze, in seguito alla presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria e dell’indicazione delle preferenze, ha verificato che alcuni dei posti espressamente richiesti erano stati assegnati ad aspiranti privi di prelazione e collocati in Gps con un punteggio inferiore.