Scampia: minore in possesso di un coltello. Denunciato dalla Polizia di Stato

Ladenuncia undi sedici anni per porto di armi ed oggetti atti ad offendereNella mattinata di ieri ladihaunper porto di armi od oggetti atti ad offendere.In particolare, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti presso un Istituto Scolastico nel quartiere, in quanto erasegnalato un alunno che, all'interno del suo zaino, deteneva una serramanico; difatti, gli operatori hanno individuato il 16enne che èall'Autorità Giudiziaria mentre ilsequestrato.