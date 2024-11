Mario Monti | Giorgia Meloni può aiutare l’Ue con Donald Trump

Leggi l'articolo completo su Open.online

condivide le paure sue l’Unione Europea. Ma dice anche chepuòBruxelles di fronte al tycoon. Anche a superare i veti. In un’intervista al Corriere della Sera l’ex premier dice che rispetto alla sua prima presidenza all’epoca «c’era un leader indiscusso in Europa. Era un tedesco, donna e cancelliere: Angela Merkel». Oggi invece Viktor Orbán sembra un cavallo di Troia di: «Ora è più complesso. Ci sono due guerre e la stessa idea che dobbiamo provvedere da soli alla nostra difesa si fa strada solo lentamente. E siamo più frammentati: non c’è più solo Orbán, ma tutta una tipologia varia di sovranismi». Anche perché «vedo un maggiore ruolo del nazionalismo degli Stati membri della Ue, questo nazionalismo piove anche dall’alto del Consiglio europeo e ha permeato la stessa Commissione».