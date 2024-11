Sport.quotidiano.net - Lecce-Empoli 1-1, Pierotti replica a Pellegri

, 8 novembre 2024 - Ilper rialzare la testa dopo la sconfitta di Bologna e provare a uscire dalla zona retrocessione e l'per dare continuità alla vittoria sul Como, ottenuta curiosamente realizzando il primo gol al Castellani: il marcatore era stato, che si ripete anche al Via del Mare, esasperando il clima di malcontento che si respira in Salento. I giallorossi aprocciano la ripresa con ben altro spirito e, dopo tanti sprechi (in particolare ad opera di Krstovic), raggiungono il meritato pareggio con. Ilsogna il sorpasso ma sbatte contro i legni prima con Sansone e poi proprio con Krstovic, anche se il primo legno della serata lo aveva colpito dall'altro lato Cacace. Il conto delle occasioni grosse lo pareggia alla fine Solbakken, cestinando il tap-in regalatogli da una parata difettosa di Falcone su un tiro di Colombo: ancora dopo, in pieno recupero, quest'ultimo ha sui piedi un'ottima palla a chiusura di una ripartenza dei suoi, ma Gaspar si immola.