Le linci selvagge una clip dal film | Volpi cinghiali e caprioli

Arriverà dall'11 al 13 al cinema con WANTED Le, il nuovo documentario di Laurent Geslin, che esordisce alla regia con questo ispirato documentario – frutto di un lungo lavoro di 9 anni di osservazioni ravvicinate immerso nella natura più selvaggia – girato tra le montagne della Giura, in Svizzera, dove vive un animale superbo, la lince euroasiatica. Ecco una dal: Leggi la recensione de Le Predatore importantissimo per l'ecosistema in cui vive, la presenza della lince risulta infatti indispensabile per mantenere stabile il delicato equilibrio della foresta, minacciata dal cambiamento (anche climatico) e dalla presenza dell'uomo. La lince è una specie protetta a livello nazionale ed europeo, tanto che nella Lista Rossa dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) in Francia è classificata come "in pericolo", altamente vulnerabile a causa delle sue piccole dimensioni e della frammentazione delle colonie sul territorio europeo.