Thesocialpost.it - Jannik Sinner, parla Cahill: “La squalifica è possibile, ma è lui a darci forza”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

L’Italia attende con ansia il debutto dialle ATP Finals di Torino, un evento che segna la chiusura della stagione tennistica e che rappresenta una grande opportunità per il talento altoatesino. Ma l’avvicinamento dia questo appuntamento non è privo di ombre: il caso Clostebol e il ricorso presentato dalla Wada al TAS continuano a creare un clima di incertezza.le parole di darren: “è il leader, sa di essere innocente”Darren, uno degli allenatori di, ha condiviso in un’intervista al Corriere della Sera il forte spirito con cuista affrontando questa fase delicata. “Tuttino del team che lo circonda, quanto siamo importanti per lui. Ma è vero anche il contrario: il leader è lui, è lui che traccia la via,” ha detto. Un’immagine dicome guida e punto di riferimento, capace di infondere sicurezza a chi gli è accanto, anche in un momento di grande pressione.