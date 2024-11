Ilfattoquotidiano.it - Israele distrugge una postazione Unifil in Libano. Media: “Ora il Qatar rifiuta i membri di Hamas”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“Giovedì due scavatrici e un bulldozer delle Idf (le forze armate israeliane, ndr) hanno distrutto parte di una recinzione e una struttura in cemento in una posizionea Ras Naqura”, lo denuncia la missione Onu inin un comunicato. Si legge inoltre che “In risposta alla nostra protesta, l’esercito israeliano ha negato che si stesse svolgendo alcuna attività all’interno della posizione. La distruzione deliberata e diretta da parte delle Idf di proprietàchiaramente identificabili è una flagrante violazione del diritto internazionale e della risoluzione 1701?.Statement:Yesterday, two IDF excavators and one IDF bulldozer destroyed part of a fence and a concrete structure in aposition in Ras Naqoura. In response to our urgent protest, the IDF denied any activity was taking place inside theposition.