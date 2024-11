Sport.quotidiano.net - Imolese, l’obiettivo di D’Amore: "Tanti punti per attirare nuovi tifosi"

L’fa sul serio. Per ripescare un 5-0 al Galli, lo stesso rifilato due giorni fa al Tuttocuoio nel recupero dell’ottava giornata, bisogna riavvolgere il nastro di 3 anni: era serie C e gli allora rossoblù di Gaetano Fontana si imposero sul Grosseto – anche in quel caso una squadra toscana – con la doppietta di Angeli, più le reti di Turchetta, Padovan e Boscolo Chio. Alla fine di quel campionato arrivò la salvezza, tramite i playout, quest’annoi suoi punteranno verso l’alto, speranzosi che questo successo possa far loro spiccare il volo in maniera definitiva. La classifica intanto sorride, con l’quarta a 18assieme al Sasso Marconi (prossimo avversario domenica al Carbonchi) e in zona playoff, staccata di un solo punto dal Ravenna secondo. Il bilancio dopo le prime dieci giornate può far ben sperare.