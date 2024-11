Gaeta.it - Il fascino della civiltà etrusca in mostra: le opere di Roberto Mariotti al Museo Nazionale Etrusco di Roma

Facebook WhatsAppTwitter Aldi Villa Giulia a, fino al 1° dicembre, è possibile ammirare la“Metamorfosi” di, un progetto che riunisce arte e archeologia attraverso la tecnica dell’acquaforte. Lepresentate dall’artista sono ispirate a vari siti archeologici, rendendo omaggio allae alla bellezza dei loro paesaggi.Le origini dell’arte di, inizialmente noto per la sua carriera di architetto, ha trovato nella pittura e in particolare nell’incisione una nuova dimensione creativa. La sua passione per l’acquaforte è sbocciata nel 2017 durante una visita all’antico sito di Castel d’Asso, uno dei tanti luoghi etruschi che ha esplorato. Questa esperienza ha suscitato in lui emozioni profonde, dando vita a una serie diin grado di catturare l’essenza di questi luoghi storici.