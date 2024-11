Lanazione.it - Il blitz dei ladri dura solo 6 minuti, portano via 100mila euro d’argento

Arezzo, 8 novembre 2024 – Un altro colpo al mondo dei preziosi, il ventunesimo da inizio dell’anno, messo a segno con estrema destrezza. Auto rubate utilizzate per bloccare il traffico, e in azione una banda che di improvvisato aveva ben poco. E’ successo nella notte tra mercoledì e giovedì a Borghetto di Monte San Savino, nel mirino la ditta Scatragli, dal 1983 specializzata nella lavorazione di catene in argento. Sono le 1.35 quando scatta l’allarme. Spettacolare furto in una ditta orafa: ibloccano la strada con due furgoni e un camion L’occhio delle telecamere di sorveglianza registra tutto. In appena seila banda entra, colpisce e fugge. Sono una decina, sette in azione gli altri come palo, tutti con volto travisato, tute bianche e occhiali con visore notturno. Prima di entrare hanno divelto il cancello, poi, armati di mazza, hanno sfondato la porta laterale.