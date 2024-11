Anteprima24.it - Ieri in Campania: 4 arresti per il delitto del sindaco Vassallo, in carcere anche due carabinieri

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 6 novembre 2024. Avellino – Durante un controllo per il presidio dei varchi autostradali della provincia, questa notte un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano ha intercettato un’Audi A6 di colore nero. Alla vista dei militari, l’automobilista ha compiuto una manovra repentina, effettuando un testacoda prima di darsi alla fuga sulla A16 in direzione Napoli. (LEGGI QUI)Benevento – Mattinata assai movimentata quella dipresso l’Istituto Secondario Superiore “Guacci” di Benevento in via Calandra. Attorno alle ore 11:00, nel mentre erano in corso le normali attività didattiche che prevedevano l’interrogazione di tre alunne da parte di una docente di Scienze Umane, qualcosa sarebbe andato storto: la docente e le tre ragazze avrebbero avuto un duro scontro verbale in merito al giudizio da dare alle risposte fornite dalle allieve sui quesiti formulati.