Grammy Awards 2025, nuovo record per Taylor Swift: tutte le nomination

Annunciate leper i. Come da pronostico, a fare la voce grossa nella 67esima edizione dei massimi premi musicali al mondo èche si appropria di unennesimo primato. Con The Tortured Poets Department ha ottenuto la settima candidatura in carriera nella categoria per il miglior album dell’anno: è ora la donna più nominata di sempre, davanti a Barbra Streisand che si fermò a sei. Se la vedrà con Charli XCX e il suo fenomeno Brat e le giovani stelle Sabrina Carpenter e Chappel Roan.assoluto invece per Beyoncé, diventata con Cowboy Carter l’artista con piùdi sempre della manifestazione. La cerimonia di premiazione si terrà il 2 febbraio, in diretta su Cbs – per la penultima volta prima di passare su Disney – per gli States e sul sito ufficiale, dalla Cypto Arena di Los Angeles.