Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

su Rai 3, 8 novembreè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 8 novembre 2024.La strage di via d’Amelio e le ombre che ancora insistono sulla morte di Paolo Borsellino, alla luce delle recenti rivelazioni sul dossier “mafia-appalti”, sono al centro del nuovo appuntamento con “”. A 32 anni dalla morte del magistrato siciliano, simbolo con Giovanni Falcone della lotta alla mafia, la verità è ancora lontana. “” cerca di fare luce partendo da quella che lo stesso Borsellino definì “un nido di vipere”, la Procura di Palermo.