Fao | abitudini non sane costano 8 000mld

18.05 "Un'alimentazione non sana genera 8mila miliardi di dollari di costi nascosti annuali". Lo afferma un nuovo rapporto della Fao in cui si afferma che "la maggior parte dei costi nascosti dei sistemi agroalimentari in tutto il mondo derivano dall'impatto sulla salute legato alle malattie non trasmissibili, come le malattie cardiache, gli ictus, il diabete". Il rapporto prende in considerazione anche i costi legati al trasporto del cibo dal campo alla tavola e quelli relativi al degrado ambientale.