Dove vedere in tv Italia-Argentina, Test Match rugby 2024: orario, programma in chiaro, streaming

La Nazionalena di, guidata dal CT Gonzalo Quesada, affronterà domani, sanato 9 novembre, alle ore 18.40, nel primovalido per le Autumn Nations Series, in casa, l’: si giocherà ad Udine.Nell’il triangolo allargato sarà formato da Capuozzo, Lynagh e Ioane, i centri saranno Brex e Menoncello, mentre in mediana partiranno Paolo Garbisi e Page-Relo. In terza linea capitan Lamaro, Lorenzo Cannone e Sebastian Negri, in seconda Federico Ruzza e Niccolò Cannone, in prima Mirco Spagnolo, Lucchesi e Riccioni.Per il primo dei tre incontri degli azzurri nelle Autumn Nations Seriesdila diretta tv delsarà disponibile su TV8 HD e Sky Sport Arena, mentre la direttasarà fruibile su tv8.it, Sky Go e NOW, infine la diretta liveuale sarà assicurata da OA Sport.