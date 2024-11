Liberoquotidiano.it - David Parenzo sul punto di crollare, serve un lettino: un incubo in diretta per il conduttore

Le ultime, difficili 48 ore di. L'aria che tira si trasforma in un grande seduta psicanalitica in. Un gigantescosu cui si siedono, a turno, ile pure gli ospiti, perlomeno quelli usciti con le ossa rotte dalle elezioni Usa. Mercoledì mattina, reduce dalla maratona trumpiana, il buonconduce con gli occhi sbarrati, il ritmo è più lento del solito, ogni tanto sembra fissare qualcosa nel vuoto. Forse è il sogno della sinistra italiana andato in frantumi. A fine puntata, colpo di teatro: esce mesto di scena prendendo sotto braccio il cartonato gigante di Kamala Harris. Le luci sfumano lentamente, sulle note di Living in America. Se le presidenziali erano un ring,pare uscito suonato come un pugile in disarmo. Si arriva a giovedì, the day-after.