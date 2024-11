Ilnapolista.it - Dal Berlusconismo alla geopolitica, chi pensa di parlare “solo” di calcio non ha capito niente (Guardian)

Restiamo sul, si dice sempre. Come se fosse possibile. perché “il football continua ad attaccarsi ad altre cose, come la costruzione della nazione, la”, e moltissime altre cose. Prima “ilera attaccatoricchezza industriale europea egovernance coloniale. In futuro invece ilpromette di attaccarsi al prodotto globale senza radici, all’urlo incessante della mente alveare digitale”. Ora, davvero – si chiede Barney Ronay sul– “qualcuno vuoledi Var?”.E’ uscito un libro, si chiama “States of Play”, lo ha scritto Miguel Delaney: parla della. “megapolitica delmoderno”. Un tentativo importante – scrive Ronay che lo recensisce – perfettamente sincronizzato e immensamente necessario di trascrivere e dare un senso al mondo che scorre davantifinestra in tempo reale”.