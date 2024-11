Lopinionista.it - Bagnai: “Le posizioni ideologiche dell’Ue sulle auto elettriche stanno causando un disastro di proporzioni epocali”

ROMA – “Su una cosa il Commissario designato Hoekstra ha ragione: per l’motive, come per qualsiasi industria, la cosa più importante è la prevedibilità. Ma allora, siccome non solo è prevedibile, ma è un dato di fatto, che leundi, la risposta non può essere, come sempre accade nelle sedi europee, che ‘bisogna fare di più’. Quando una strada è sbagliata, la differenza tra uno statista e un lobbista è che lo statista la abbandona, mentre il lobbista prosegue fino al sacrificio dell’ultimo lavoratore”.Così il Responsabile economia della Lega, Alberto, commentando le dichiarazioni di Wopke Hoekstra, commissario uscente per l’Azione per il clima e commissario designato per il Clima e il fisco, rese nel corso dell’audizione di conferma davanti alle commissioni Affari economici (Econ), Ambiente (Envi) e Industria (Itre) del Parlamento Ue, secondo cui non è possibile “andare a rivedere gli impegni che abbiamo assunto su come procedere per il settoremobilistico”.