Tg24.sky.it - Arrivata in Albania nave Libra con 8 migranti a bordo

E' giunta al porto albanese di Shengjin ladella Marina militare italiana, con agli 8intercettati quattro giorni fa a sud di Lampedusa. Sono i nuovi candidati da sottoporre alla procedura accelerata di frontiera in un Paese terzo, un unicum in Europa. In Italia, intanto, i giudici continuano però a bocciare i trattenimenti dei richiedenti asilo, nonostante il decreto varato dal governo che ha ridefinito per legge la lista dei Paesi sicuri: oggi è stato il tribunale di Palermo a disporre la liberazione di un senegalese e di un ghanese. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, valuta nuovi ricorsi e non molla: "stiamo semplicemente anticipando un regolamento europeo che ci chiede 8mila posti per il trattenimento/accoglienza di". Nel suo secondo viaggio latrasporta la metà degli stranieri rispetto al primo.