Thesocialpost.it - 15enne trovato con 14 bombe carta a scuola: le aveva portate per venderle

Un ragazzo di quindici anni è stato fermato dalla Procura per i minorenni di Lecce con l’accusa di detenzione e trasporto di materiale esplosivo a. Il giovane è accusato di aver portato nella suaquattordici, distribuite su due giornate, il 30 e il 31 ottobre, con l’intento diai coetanei in occasione di Halloween. Gli ordigni, nascosti nello zaino, presentavano una “potenzialità lesiva devastante e letale”, sufficiente a causare una strage, secondo quanto dichiarato dalla Procura.pericolose e trasin modo incautoGli ordigni trovati in possesso del giovane erano di diverso peso e potenza (sette da 30 grammi e sette da 50 grammi). Secondo le indagini dei carabinieri, tali ordigni avrebbero potuto innescarsi accidentalmente, addirittura con la cenere di una sigaretta o in prossimità di oggetti metallici, rendendo il trasporto estremamente pericoloso.