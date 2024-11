Ilrestodelcarlino.it - Volley Recuperi tra serie B, C e D. La Tirabassi ospita l’Anderlini. Esame Noceto per la Saturno

Nelemiliano continuano idella giornata rinviata per maltempo e stasera alle 21 tocca alla& Vezzali (foto)re a Campagnola la Moma Anderlini Modena, nel campionato diB1 femminile. Le reggiane non hanno ancora vinto, sono penultime a un punto, frutto di una sconfitta al tie-break su tre gare, per cui quella di oggi è fondamentale per iniziare a risalire la classifica.è squadra giovane, ma i suoi 6 punti e il quinto posto assieme ad altre formazioni testimoniano il valore del team modenese. Probabile formazione di coach Luciano Molinari: Mantovani, Muzi, Maghenzani, Coveccia, Rossi, Pratissoli, Frignani, Magnani, Ndiaye, Bici (L), L. Bonato, M. Bonato, Caramaschi, Agüero. Con questa gara, le sette squadre reggiane diB hanno completato tutti i