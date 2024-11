Verso Cagliari-Milan Samuel Chukwueze torna titolare? La scelta di Paulo Fonseca

Leggi l'articolo completo su Dailymilan.it

schiereràindopo i novanta minuti passati in panchina dall’esterno nigeriano contro il Real Madrid? La probabile decisione del tecnico rossoneroSquadra che vince. si cambia!sorprende tutti, andando contro una delle massime più diffuse nel mondo dello sport, e cambiando parte della formazione con cui ilha battuto il Real Madrid.L’allenatore portoghese dovrebbe cambiare alcuni giocatori nell’undici di partenza in occasione della sfida in trasferta sul campo del. Tra cui il calciatore che scenderà in campo nel ruolo di esterno destro dal primo minuto.al posto di Yunus Musah contro ilha deciso! View this post on InstagramA post shared by AC(@ac? LadiLEGGI ANCHE, scatta l’ora di Tammy Abraham! Le ultimeIl tecnico rossonero sembrerebbe infatti orientato a schierarein quella posizione nella partita valida per la dodicesima giornata di campionato.