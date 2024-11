Quotidiano.net - Trump si riprende la Casa Bianca. Conquistati tutti gli Stati in bilico: "Questa sarà la nostra età dell’oro"

l’etàdell’America.è una magnifica vittoria che ci consentità di rendere l’America di nuovo grande". Ebbene sì, è ancorail prescelto. La sua retorica MAGA (Make America Great Again) conquista la pancia degliUniti per la seconda volta. Trionfa su Kamala Harris con 292 voti elettorali contro 226, quando ancora mancano Nevada, Arizona e Alaska, che andranno certamente a lui e gli garantiranno un bottino complessivo di 312 voti: ben 42 oltre la soglia della vittoria. E, a sigillo di un successo incontestabile, conquista anche il voto popolare, una cosa che ai repubblicani non accadeva dal 2004 con George W. Bush. Non solo ha prevalso in Georgia, Nord Carolina, Arizona e Nevada. Ha fatto crollare il ’Blue wall’ il (malridotto) ’Muro blu’ democratico su al nord, conquistando la decisiva Pennsylvania ed espugnando anche Wisconsin e Michigan, che furono già sue nel 2016.