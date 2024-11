Gaeta.it - Tragico suicidio di una giovane: indagini su presunti abusi virtuali in provincia di Enna

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un drammatico evento ha scosso la comunità di, dove una ragazza di soli 15 anni si è tolta la vita dopo una normale giornata di scuola. La giovanissima, ritornata a casa, ha compiuto il gesto estremo, lasciando nel dolore e nel rattristamento amici e familiari. Lesono in corso e la Procura ha aperto un fascicolo con l’accusa di istigazione al, mirando a comprendere le dinamiche che hanno potuto portare a questoepilogo. Ci sono sospetti che lapotesse essere vittima di un fenomeno noto come revenge porn, con video o foto compromettenti che sarebbero circolati tra i compagni di classe.La situazione attuale delleLa Procura dista conducendo un’indagine meticolosa per far luce su quanto accaduto. Gli inquirenti hanno già avviato ascolti tra compagni di scuola, insegnanti e famigliari, nel tentativo di raccogliere informazioni utili per la ricostruzione degli eventi antecedenti al