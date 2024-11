Notizie.com - Torna il freddo in Italia, tutta colpa di un ciclone polare. L’esperto: “Attenzione al maltempo su tutto il Paese”

La brutta stagione non vuole arrivare, l’antici ha regalato delle giornate primaverili. Ma nei prossimi giorni cambieràincon l’arrivo del.Arrivati al 7 novembre è quantomeno singolare la possibilità di andare in giro in maniche corte. Eppure questo 2024 ci sta regalando anche queste sorprese. A breve però dovremo ritirare fuori sciarpe e cappotti per sopportare l’ennesimo cambiamento climatico.ilin(Notizie.com)Mattia Gussoni de IlMeteo.it spiega a Notizie.com come varieranno le cose nelle già nelle prossime giornate: “In questi giorni stiamo assistendo a un primo calo delle temperature, dopo un lungo periodo mite dovuto dall’alta pressione. La prossima settimana arriverà ilquello serio, dalle caratteristiche invernali. Unsta stazionando tra Norvegia e Svezia e piloterà delle masse d’arie molto fredde dando il via all’ennesima fase diin