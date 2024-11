Agi.it - Tempo stabile, ma si avvicina un calo delle temperature

AGI - Il secondo weekend di novembre vedrà l'mento di una 'goccia fredda' all'Italia, con un possibiletermico a seguire. Il campo di alta pressione in questa seconda parte della settimana sta gradualmente spostando i suoi massimi verso il mare del Nord e la Scandinavia. Il Mediterraneo è lasciato parzialmente scoperto ma le condizioni meteo in Italia restano ancora per lo più stabili. Qualche pioggia sparsa è attesa sulle isole maggiori, e le, nel complesso, si sono riportate intorno alle medie del periodo. Con l'arrivo del prossimo weekend, invece, una goccia fredda si avvicinerà dai Balcani al Mediterraneo centrale: secondo diversi modelli, però, l'Italia resterà ai margini e non vedrà un vero e proprio peggioramento meteo. Diverso il discorso in vista della meta' di novembre con gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano ancora una possibile svolta fredda e in