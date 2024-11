Gaeta.it - Sun Siyam: la nuova formula All Inclusive 24 ore nei resort maldiviani

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Negli splendidi scenari delle Maldive, iSunhanno introdotto una rinnovataAllaccessibile 24 ore su 24, elevando l’esperienza dei propri ospiti. Questa iniziativa, che nasce in seguito al grande successo dell’offerta premium delWorld, promuove un servizio continuativo che include ristorazione, bevande e attività ricreative, fornendo agli ospiti la libertà di godere delle strutture in qualsiasi momento del giorno e della notte.L’innovazione nellaAllA partire da questo mese, tutti idi Sunnelle Maldive offrono un servizio di ristorazione e intrattenimento attivo 24 ore su 24. Questa estensione del programma non solo migliora l’esperienza complessiva degli ospiti, ma rappresenta un’importante evoluzione nel settore dell’ospitalità, rispondendo alla crescente domanda di flessibilità da parte dei viaggiatori.