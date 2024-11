Nerdpool.it - Stranger Things rivela un salto temporale tra le stagioni 4 e 5

Il teaser della Stagione 5 disu Netflix ha evidenziato un dettaglio importante: il. La Stagione 5 sarà ambientata nell’autunno del 1987, quindi nella lineadella serie sarà passato circa un anno e mezzo dalla fine della Stagione 4. In quel periodo, molte cose potrebbero essere cambiate per Hawkins, Indiana.La Stagione 4 disi è svolta a marzo del 1986, per cui avanzare fino almeno a settembre del 1987 rappresenterà ilpiù lungo fatto finora nella serie, anche se di poco. Questo potrebbe giustificare il lungo intervallo tra lee quanto i giovani attori siano cresciuti nel frattempo. Tuttavia, possiamo anche supporre che ci siano motivi narrativi dietro questa scelta, che verrannoti quando la stagione finale andrà in onda.