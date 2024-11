Ilgiorno.it - Sciopero Atm 8 novembre 2024: orari e fasce di garanzia per metro, autobus e tram. A rischio anche i treni

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

Milano, 7– Venerdì nero per pendolari e viaggiatori: a pochi giorni da unogenerale e da unoferroviario, domani, 8, ci sarà lodel trasporto pubblico locale di 24 ore, proclamato a livello nazionale i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna. Ma, contrariamente a quanto era stato in un primo tempo annunciato dai promotori, saranno comunque mantenute delledi. Al centro dell'agitazione, il rinnovo del contratto collettivo nazionale. Ecco tutte le informazioni per qunto riguarda Milano e la Lombardia. Atm Funicolare Como-Brunate ATB e TEB a Bergamopolitana a Brescia Trasporto pubblico locale a Varese Ferrovienord e Trenord Atm All’agitazione nazionale aderirannoi lavoratori Atm e, di conseguenza, si fermerannopolitane,e filobus.